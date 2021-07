Startschuss für das Augsburger Stadtradeln 2021

Bis einschließlich 23. Juli können die Augsburgerinnen und Augsburger mitmachen. Auch die Augsburger Panther und der FCA beteiligen sich mit eigenen Teams am Stadtradeln.

Von diesem Samstag an können die Augsburgerinnen und Augsburger bis einschließlich 23. Juli in die Pedale treten und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun: Die Stadt beteiligt sich wieder an der Aktion Stadtradeln, an der im vergangenen Jahr 4034 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben - so viele wie nie zuvor. Dabei haben sie die Rekordstrecke von knapp 900.000 Kilometer erradelt und dadurch 130.000 Tonnen CO 2 eingespart. Eine Tonne CO 2 entspricht einer Fahrt über 4.900 Kilometer mit einem Mittelklasse-Benziner.

Die Kilometer müssen nicht ausschließlich in Augsburg geradelt werden

Mitradeln kann, wer in Augsburg wohnt, arbeitet, studiert, zur Schule geht oder in einem Verein ist. Die Kilometer müssen nicht in Augsburg erstrampelt werden, auch Fahrten im Umland oder im Urlaub zählen. Die zurückgelegte Strecke wird einfach per App oder Online-Kalender festgehalten, informiert die Stadt.

Als eine der ersten Spitzensportvereine bundesweit beteiligen sich die Augsburger Panther und der FC Augsburg in diesem Jahr mit eigenen Teams an der internationalen Kampagne Stadtradeln. Damit wollen die Profiklubs gemeinsam ein Zeichen für nachhaltige Mobilität, Gesundheit und die Lebensqualität in ihrer Heimatstadt Augsburg setzen. Alle Fans können sich den Teams der beiden Vereine anschließen und diese dabei unterstützen, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Die Teamgröße ist nicht begrenzt.

Die Stadt freut sich über die prominente Unterstützung

Die Stadt Augsburg freut sich über die prominenten Neuzugänge: "Dass unsere beiden Spitzensportvereine eigene Teams ins Rennen schicken, gibt der Aktion Stadtradeln unglaublichen Rückenwind. Durch ihre bundesweite Vorreiterrolle beweisen die Augsburger Panther und der FC Augsburg auf vorbildliche Weise ihr gesamtgesellschaftliches Verantwortungsgefühl", sagt Baureferent Gerd Merkle, dessen Verwaltung das Projekt in Augsburg koordiniert.

Information Wie jedes Jahr werden die erfolgreichsten Teams in der jeweiligen Kommune sowie die erfolgreichsten Städte ausgezeichnet. Alle Infos zur Anmeldung und App unter www.augsburg.de/stadtradeln. (bau, AZ)