Staubsaugerautomat aufgebrochen: Aber keine Beute

An einer Tankstelle in Kriegshaber wurde ein Staubsaugerautomat aufgebrochen. Die unbekannte Person gelangt nicht an die Geldkassette.

In der Nacht auf Montag hebelte laut Polizei ein unbekannter Täter einen Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle am Kobelweg auf.

Da der Täter jedoch nicht an die Geldkassette gelangte, machte er keine Beute. Er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, so die Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (möh)

