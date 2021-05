Augsburg

Storchenküken beim Augsburger Zoo überleben Regen, Hagel und Kälte

Plus Die einzigen Augsburger Wildstörche schaffen es sogar bei nasskalter Witterung, zwei Junge hochzupäppeln. Siedelt sich jetzt noch weiteres Brutpaar in der Stadt an?

Von Eva Maria Knab

Extreme Wetterverhältnisse machen es den Störchen in Bayern in diesem Jahr schwer, ihren Nachwuchs aufzuziehen. In Augsburg gibt es jedoch eine erfreuliche Entwicklung. Die Wildstörche, die an der Zoomauer brüten, haben zwei Junge bekommen. Und noch besser: Die beiden Storchenküken haben die Eisheiligen, Starkregen und Hagel offenbar gut überstanden.

