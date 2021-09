Straßenbahn der Linie 3 entgleist in der Nähe des Königsplatzes

In Augsburg ist am Donnerstagabend eine Straßenbahn der Linie 3 in der Nähe des Königsplatzes entgleist. Es kommt zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr.

In der Halderstraße in Augsburg ist am Donnerstagabend eine Straßenbahn der Stadtwerke Augsburg aus den Gleisen gesprungen. Die Tram der Linie 3 entgleiste in der Nähe des Königsplatzes. Es wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Berufsfeuerwehr und Stadtwerke sind im Einsatz.

Augsburg: Tram ist am Kö entgleist

Die Straßenbahn war in der Halderstraße in Richtung Königsplatz unterwegs. Durch einen Weichenfehler sprang ein Teil des Fahrzeugs aus den Gleisen. Gegen 19 Uhr wurde laut SWA-Sprecher Jürgen Fergg versucht, die Tram per Rückwärtsfahrt wieder in die Schienen zu bringen. Aufgrund des Unfalls kommt es auf der Linie 3 nach Stadtbergen aber auch auf anderen Linien zu Beeinträchtigungen. (ina, mb)