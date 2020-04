18:09 Uhr

Augsburg: Straßenbahnen fahren bald wieder alle 7,5 Minuten

Die Stadtwerke lassen ab Montag wieder öfter Straßenbahnen in Augsburg fahren. Wegen der Laden- und Schulöffnungen wird mit mehr Fahrgästen gerechnet.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke werden ab kommenden Montag den Takt bei den Straßenbahnen wieder verdichten und vom 15-Minuten-Takt auf den 7,5-Minuten-Takt umsteigen. Ab 20.30 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen bleibt es beim 30-Minuten-Takt. Hintergrund der Neuregelung ist, dass ab Montag kleinere Läden wieder öffnen dürfen und die Schüler der Abschlussklassen wieder in die Schule gehen werden.

Dies wird tagsüber unter der Woche wohl wieder zu höheren Fahrgastzahlen führen. „Wir wollen einerseits genügend Kapazitäten für unsere Fahrgäste je nach Bedarf zur Verfügung stellen, andererseits unser Fahrpersonal nicht unnötigen Infektionsrisiken aussetzen, wenn kein Bedarf da ist“, sagt Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg zum weiterhin ausgedünnten Angebot sonntags und abends. „Damit wir weiterhin den Nahverkehr sicherstellen können, muss auch unser Personal gesund bleiben.“ Die Stadtwerke würden wie bisher das Fahrgastaufkommen beobachten und gegebenenfalls Verstärkerfahrzeuge einsetzen. Samstags gibt es bei der Straßenbahn einen 15-Minuten-Takt. Ebenfalls im 15-Minuten-Takt fahren, wie bisher schon, tagsüber unter der Woche die Buslinien.

Augsburg: Der Takt der Straßenbahnen wird angepasst

Wie berichtet hatte es zur Einführung des 15-Minuten-Takts vor einigen Wochen Kritik von Fahrgästen gegeben. Hintergrund war, dass in einigen Zügen der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Fahrgästen nicht eingehalten werden konnte. Die Stadtwerke justierten daraufhin die Taktung der Straßenbahnen zu den Stoßzeiten nach. Teils brachte das Verbesserungen, mitunter ballten sich in manchen Straßenbahnen bereichsweise trotzdem Fahrgäste. Üblicherweise gilt in Augsburg ein Fünf-Minuten-Takt bei den Straßenbahnen. Wegen der deutlich gesunkenen Fahrgastzahlen wurde das Angebot bereits im März erst auf einen 7,5- und dann auf einen 15-Minuten-Takt reduziert.

Zudem weisen die Stadtwerke darauf hin, dass ab Montag bayernweit eine Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen gelten wird. Mund und Nase müssen mit einer Maske oder einem Schal oder Tuch bedeckt werden, um andere Fahrgäste vor einer Infektion zu schützen. An den elektronischen Anzeigetafeln an den Haltestellen werden die Fahrgäste bereits informiert. Zudem gibt es Durchsagen in den Fahrzeugen. Aktuelle Fahrpläne finden sich im Internet bei den Stadtwerken und in der Fahrinfo-App.

