Straßenbahnlinie 3: Stadtwerke starten mit Testfahrten nach Königsbrunn

In einem guten Monat soll die 4,6 Kilometer lange Strecke der Linie 3 zwischen Haunstetten und Königsbrunn in Betrieb genommen werden.

Die Stadtwerke haben am Montag mit den ersten Testfahrten auf dem neuen Streckenabschnitt der Linie 3 zwischen Haunstetten West und dem Königsbrunner Omnibusbahnhof nahe der ehemaligen Königstherme begonnen. Teils im Schneckentempo rollen Straßenbahnen verschiedener Typen ohne Fahrgäste in den nächsten Tagen über die Strecke. Unter anderem muss ausprobiert werden, ob die Bahnsteige an den Haltestellen auch planungsgemäß gebaut wurden und die Spaltmaße zwischen Tram und Bahnsteigkante stimmen.

Mitte Dezember soll die 4,6 Kilometer lange Strecke in Betrieb genommen werden. Vorher muss die Strecke noch von der technischen Aufsichtsbehörde abgenommen werden. Im Anschluss daran beginnen die Schulungen für die Fahrer und Fahrerinnen der Straßenbahnen. (skro)

