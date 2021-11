Augsburg

18:15 Uhr

Streifzug durch Augsburg: So werden im Nachtleben Corona-Regeln kontrolliert

Plus Augsburg drängt zurück in Bars und Clubs. Die Betreiber stehen vor neuen Problemen, gefälschte Impfnachweise sind nur eines. Wie bleibt all das unter Kontrolle?

Von Max Kramer

Das Ziel liegt zwei Meter entfernt, die Tür steht weit offen. Aus dem Inneren drängt ein dumpfer Bass in den sanft-nebligen Schleier, der sich über die Augsburger Maxstraße gelegt hat. Zwei Männer Anfang 20, schwarzes Haar und weißes Schuhwerk, stehen in der kalten November-Nacht und haben ein Problem. Sie wollen da rein, ins Peaches. Doch sie prallen ab am Türsteher der Cocktailbar. "Only one vaccination, not possible, sorry", sagt er, nur eine Impfung, kein Eintritt. Er zeigt auf das spanischsprachige Dokument, das ihm einer der beiden auf dem Smartphone entgegenstreckt. Kurzes Herumgewische, ein Fingerzeig. Der Türsteher schaut noch mal genauer hin, es dauert, die nächsten in der Schlange warten schon. Dann ein kurzes: "Ah, okay. Go in." Gleich 21 Uhr, die Nacht hat begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen