Streit um historische Villa: Eigentümer klagt gegen Stadt

Plus Die Stadt hat den Abbruch einer Villa an der Hochfeldstraße abgelehnt. Der Eigentümer klagt. Wird auch die "rote Villa" im Thelottviertel ein Fall fürs Gericht?

Der Streit um den Erhalt einer historischen Villa im Augsburger Bismarckviertel wird zum Rechtsstreit: Der Eigentümer der "Diesel-Villa" an der Hochfeldstraße 15 klagt nun gegen die Stadt, weil sein Abbruchantrag abgelehnt wurde. Er will die Villa abreißen und einen größeren Neubau errichten. Bei der Stadt hat man im Frühjahr die Notbremse gezogen und eine Erhaltungssatzung erlassen, um das prägende historische Gebäude zu retten.