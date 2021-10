Augsburg

Stundenlange Debatte: Klimaaktivisten gehen mit Stadt auf Konfrontationskurs

Plus In der Bürgerversammlung geht es sonst um Themen wie Falschparker und Müll im Park. Diesmal krachte es aber überraschend zwischen OB Eva Weber und dem Klimacamp.

Von Stefan Krog

Die jährliche Bürgerversammlung der Stadt am Dienstagabend ist in angespannter Stimmung verlaufen: Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) und Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen lieferten sich in der Kongresshalle überraschend einen viereinhalbstündigen Schlagabtausch - bis 23.30 Uhr. Während in den Vorjahren Themen wie Müll in Grünanlagen oder zugeparkte Straßen durch Lkw von der Bürgerschaft vorgebracht wurden, dominierten dieses Mal Anträge zum Thema Klimaschutz. Das Klimacamp hatte eigene Aktive mobilisiert und über die sozialen Medien zur Teilnahme aufgerufen. Alle rund 60 Klima-Anträge bekamen eine überwältigende Mehrheit im Plenum.

