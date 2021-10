Sturm "Ignatz" zieht über Augsburg: Botanischer Garten und Zoo schließen

Sturm Ignatz hat am Donnerstagmorgen Augsburg erreicht. Zoo und Botanischer Garten schließen ihre Tore, die Polizei meldet bis Vormittag kleinere Einsätze.

Sturm "Ignatz" hat am Donnerstagmorgen Deutschland erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen, die auch durch die Region Augsburg ziehen - darauf hat der Augsburger Zoo am Morgen reagiert: Wie die Leitung in einer Pressemitteilung erklärte, bleibt der Zoo am Donnerstag geschlossen. Am Mittag zog dann der Botanische Garten nach: Auch hier sind bis aus Weiteres keine Besucher mehr zugelassen. Das teilte das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen mit. Die Friedhöfe sind bislang geöffnet.

Der Augsburger Zoo ist heute wegen Sturmwarnung geschlossen. Foto: Silvio Wyszengrad

Warnung: Zoo und Botanischer Garten schließen wegen Sturm "Ignatz"

Die Polizei war wegen des Sturms bis zum Vormittag rund ein Dutzend Mal im Einsatz, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Nachfrage erklärte. Die Anlässe seien bislang aber "eher geringfügig", unter anderem seien heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume gemeldet worden. Personen- oder Sachschäden habe es aber nicht gegeben.

Auch bei der Augsburger Feuerwehr ist die Lage derzeit ruhig. Bis zum Vormittag mussten die Feuerwehrleute zu keinem Einsatz ausrücken, wie Sprecher Friedhelm Bechtel gegenüber unserer Redaktion mitteilte.

Mehrere kleine Polizei-Einsätze, noch kein Alarm bei der Feuerwehr

Die Warnung des Deutschen Wetterdiensts für Schwaben und Oberbayern gilt vorerst bis Donnerstag, 18 Uhr. Über den Tag hinweg werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern erwartet.

