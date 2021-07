Telefonbetrug: Anrufer geben sich in Augsburg als Polizeibeamte aus

Am Mittwoch wurden Augsburger von falschen Polizeibeamten angerufen. Was die Polizei empfiehlt, um sich selber schützen zu können.

Am Mittwoch kam es insbesondere am Abend vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten bei älteren Personen. Zumeist gaben sich die Anrufer als Polizisten oder Kriminalpolizisten aus: Angeblich seien Einbrecher festgenommen worden, welche eine Liste unter anderem mit der Adresse des Angerufenen bei sich hatten. Eine weitere falsche Geschichte war, dass angeblich in das Haus/die Wohnung des Angerufenen eingebrochen wurde. Die Angerufenen durchschauten laut Polizeibericht jeweils den Betrug, weshalb es zu keinem Vermögensschaden kam.

Der Polizei ist es wichtig, insbesondere ältere Menschen hinsichtlich der Thematik "falsche Polizeibeamte" zu sensibilisieren, um nicht Opfer einer solchen dreisten Tat zu werden. Hier sei sie auch auf die Mithilfe von Angehörigen angewiesen, um gerade die ältere Generation zu schützen. Mit den eigenen Eltern und Großeltern soll über die Thematik gesprochen werden: So sollen auf keinen Fall persönlichen Details bekannt gegeben werden. Am besten sei es, das Gespräch schnellstmöglich zu beenden. Da sich die Täter meist eines öffentlichen Telefonbuchs bedienen und sich hierbei auf traditionelle Vornamen konzentrieren, könnte eine Löschung des Vornamens im Telefonbuch oder die Beschränkung auf den Anfangsbuchstaben die Wahrscheinlichkeit eines Anrufes verringern. (ziss)