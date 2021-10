Termine, Impfstoff, Zeiten: Hier sind in Augsburg Corona-Impfungen möglich

Der Impfbus steht bald wieder in Oberhausen. Gruppen ab zehn Personen macht die Stadt Augsburg ein besonderes Angebot. Was sich demnächst bei den Corona-Tests ändert.

61,3 Prozent der Augsburgerinnen und Augsburger sind nach den Zahlen der Stadt vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Die drittgrößte Kommune Bayerns hinkt damit sowohl der Impfquote im Freistaat als auch der in Gesamtdeutschland hinterher. Neben den Arztpraxen und Betrieben gibt es in Augsburg weiterhin eine Reihe von Möglichkeiten, sich kostenlos immunisieren zu lassen. Wir bieten einen aktuellen Überblick.

Impfzentrum: Änderungen gibt es im weiterhin geöffneten Impfzentrum an der Bürgermeister-Ulrich-Straße 100. Dort werden die Öffnungszeiten ab sofort reduziert. Künftig finden dort dienstags bis samstags von 8 bis 14 Uhr Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen nach vorheriger Terminvereinbarung statt. Verabreicht werden die Impfstoffe Biontech (Montag bis Samstag) beziehungsweise Johnson & Johnson oder Moderna (jeweils nur Freitag). Samstags können sich die Bürgerinnen und Bürger dort weiterhin ohne Termin die Spritze geben lassen.

Corona-Impfung: Neues Tool für die Online-Terminvereinbarung

Terminvereinbarung: Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter der Nummer 0821/ 789 868 94 möglich. Die Hotline ist ab sofort dienstags bis samstags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Termine für das Impfzentrum Augsburg können auch weiterhin online über augsburg.de/impfen vereinbart werden. Für die Online-Terminvereinbarung steht dort ein neues Tool zur Verfügung, teilt die Stadt mit. Eine Online-Terminvereinbarung über die bayerische Impfsoftware BayIMCO ist ab sofort nicht mehr möglich. Wichtig: Personen, die sich impfen lassen möchten und auf augsburg.de/impfen einen Termin vereinbaren, sollten sich möglichst weiterhin auf www.impfzentren.bayern.de registrieren. Nur dann ist die Ausstellung eines digitalen Impfzertifikats möglich.

Mobiles Impfen ohne Termin: Die dezentralen Impfstationen in Lechhausen und vor der City-Galerie sind inzwischen geschlossen. Dafür begibt sich das städtische Impfmobil wieder nach Oberhausen. Ab Dienstag, 5. Oktober, bis Freitag, 29. Oktober, können sich Impfwillige auf dem Vorplatz der Werner-Egk-Schule, Hirblinger Straße 2, ohne Termin jeweils dienstags bis samstags von 8 bis 13.45 Uhr mit dem Biontech-Vakzin immunisieren lassen.

Impfteam kommt zum vereinbarten Ort

Mobile Impfungen für Gruppen mit Termin: Bürgerinnen und Bürger Augsburgs können ab sofort auch einen mobilen Impftermin für Gruppen vereinbaren. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen und Organisationen. Ab einer Gruppengröße von zehn Personen kann ein Termin online auf augsburg.de/impfen oder telefonisch unter 0821 /789 868 94 gebucht werden. Möglich ist dies im Zeitfenster Dienstag bis Samstag zwischen 8 und 14 Uhr. Ein mobiles Team kommt zum vereinbarten Ort und verabreicht den dort angemeldeten Personen das Vakzin von Biontech.

Corona-Tests: Umstellen müssen sich demnächst die Nutzer von Corona-Tests. Gemäß der bayernweiten Verordnung werden die kostenfreien Antigenschnell- und PCR-Tests ab Montag, 11. Oktober, für die breite Masse eingestellt. Nur im Testzentrum an der Messe bleiben die Tests für einen bestimmten Personenkreis weiterhin kostenlos. Dazu zählen unter anderem Kinder, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie bis Ende November Jugendliche unter 18 Jahren sowie Studierende. Darüber hinaus können sich Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen Covid-19 geimpft werden können sowie Kontaktpersonen von Infizierten, Beschäftigte und Besucher in Pflegeheimen gebührenfrei testen lassen. Wie die Stadt mitteilt, überprüft ein Sicherheitsdienst die Berechtigungsnachweise. Die Öffnungszeiten des Testzentrums an der Messe bleiben unverändert: Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Nur noch kostenpflichtige Tests in der Innenstadt und in Haunstetten

In allen anderen Testzentren sind ab dem 11. Oktober nur noch kostenpflichtige Tests möglich. Ein Antigenschnelltest in den beiden Einrichtungen der Bäuerle Ambulanz in der Maxstraße 59 (Innenstadt) oder Unterer Talweg 100 (Haunstetten) kostet dann zum Beispiel 15 Euro.

Hochzeiten: Ab sofort gelten auch neue Regelungen bei standesamtlichen Eheschließungen. Für Eheschließungen in den beiden Trauräumen des Standesamtes kann die Hochzeitsgesellschaft einschließlich Brautpaar und Trauzeugen künftig aus 20 Personen bestehen. Bei zehn oder weniger Personen können alle Beteiligten während der Eheschließung die Maske abnehmen, solange sich die Personen am jeweiligen Sitzplatz befinden. Im Seminarraum des Botanischen Gartens gilt künftig eine Begrenzung auf maximal 30 Personen. Besteht hier die Hochzeitsgesellschaft aus 20 Personen oder weniger, darf im Seminarraum während der Trauung ebenfalls die Maske abgenommen werden. Alle Gäste einer Hochzeitsgesellschaft müssen einen 3G-Nachweis vorlegen können. Das Brautpaar und die Trauzeugen sind davon ausgenommen. Weitere Details finden Interessierte unter augsburg.de/heiraten.