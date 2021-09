Testwahl unter Augsburger Jugendlichen: Die meisten stimmen für Grün

Bei der U18-Bundestagwahl konnten junge Augsburger ihre Stimme abgeben. Die Ergebnisse im Wahlkreis Augsburg-Stadt weichen deutlich von den Prognosen der regulären Wahl ab.

Großes Interesse an der Politik haben unter 18-Jährige nach Einschätzung des Stadtjugendrings Augsburg. Dieses Fazit stützt die Interessensvertretung junger Menschen laut Geschäftsführer Helmut Jesske auf das Ergebnis eines Urnengangs von 679 Kindern und Jugendlichen in Augsburg im Alter bis 17 Jahren. Die Auszählung der an drei Tagen in 13 Wahllokalen in Augsburg und Königsbrunn abgegebenen Stimmen förderte einen Sieg von Bündnis 90/Die Grünen zutage.

So stimmen junge Augsburger bei der Jugendwahl ab

Wirklich repräsentativ ist das Ergebnis allerdings trotz der aus Sicht des Stadtjugendrings guten Beteiligung nicht - in Augsburg leben mehrere zehntausend Kinder und Jugendliche. Mit 24,18 Prozent erreichten die Grünen das höchste Zweitstimmen-Votum bei den Nachwuchs-Wählern. Es folgte die SPD mit Olaf Scholz und 22,84 Prozent der Stimmen, die CSU mit Armin Laschet erhielt 18,81 Prozent. Die Linke und die FDP liegen bei den unter 18-Jährigen mit 7,61 und 7,16 Prozent annähernd gleichauf.

Der unter "Sonstige Parteien" genannte Wert von immerhin 19,4 Prozent ist Sammelbecken für die Tierschutzpartei (4,33 Prozent), Die Partei (2,39), die Piraten (2,69), die V-Partei (0,3), Die Basis (0,45), die Freien Wähler (2,09) und auch die AfD. Mit einem Ergebnis von 2,8 Prozent schneidet letztere laut Jesske "sehr schlecht" ab, was wieder einmal zeige, dass Jugendliche in Augsburg "demokratischen Parteien" den Vorzug geben würden - mehr noch als im bayernweiten Durchschnitt.

Beteiligung und Ergebnis der U18-Wahl unterstreichen nach Einschätzung der Veranstalter die Forderung des Bayerischen Jugendrings (BJR), das Wahlalter auf 14 Jahre zu senken. Der Stadtjugendring Augsburg hofft, dass die Politik die Bedürfnisse junger Menschen nach der Bundestagswahl besser in ihre Entscheidungen einbezieht.

Stadtjugendring-Vorsitzende sehen Benachteiligung der Jüngsten

Dass Kinder und Jugendliche ihre Meinung vertreten wissen wollen, zeige sich bei der schon mehrfach auf landes-, bundes- und kommunaler Ebene erprobten U18-Vorwahl in besonderem Maße. Die Altersgrenze verdeutlich laut Stadtjugendring-Vorsitzendem Jonas Riegel und Geschäftsführer Helmut Jesske "eine strukturelle Benachteiligung" der Jüngsten in der Gesellschaft. Denn ihnen sei das Grundrecht verwehrt, wählen zu gehen. Und im Gespräch mit jungen Menschen hört Helmut Jesske nur zu oft, dass sie von Zukunftsangst erfüllt sind und ihnen gerade jetzt in der Corona-Pandemie weggenommen wird, was "essenzieller Bestandteil der Entwicklung eines Menschen" sei. Deshalb appellieren die Vertreter des Stadtjugendrings an die Politik: "Das Wahlalter gehört gesenkt."