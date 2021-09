Radler bei Sturz in Augsburg leicht verletzt: Autofahrer fährt weiter

Nach einem Unfall eines Fahrradfahrers im Augsburger Textilviertel sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Pkw.

Mit seinem Fahrrad ist ein 44-Jähriger am Montag im Textilviertel die Provinostraße in östlicher Richtung entlang gefahren. Auf Höhe der Hausnummer 2 fuhr vor ihm plötzlich ein dunkelfarbenes Auto aus einem Privatgrundstück auf die Straße. Beim Ausweichen stürzte der Radfahrer. Nach Angaben der Polizei zog er sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu. Zudem entstand am Fahrrad ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Zu einem Zusammenstoß mit dem unbekannten, schwarzen Auto kam es jedoch nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)