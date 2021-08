Scheiben an geparkten Autos in Augsburg eingeschlagen

Die Polizei nimmt Hinweise zu den Taten im Textilviertel entgegen, bei denen Unbekannte Scheiben an geparkten Autos eingeschlagen haben.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug eine bislang unbekannte Person in der Adrian-de-Vries-Straße im Textilviertel an zwei geparkten Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe ein. Aus den Fahrzeugen der Marke Seat und Mercedes wurde laut Polizei nichts entwendet.

An einem dritten Pkw der Marke Daimler gelang das Einschlagen offenbar nicht, die Scheibe wurde dennoch erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird jeweils auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (bau)