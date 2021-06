Augsburg

07:00 Uhr

"The Loft": In Göggingen sollen außergewöhnliche Bürogebäude entstehen

Plus "The Loft" nennt der Münchner Projektentwickler seine drei geplanten Gebäude im Augsburger Stadtteil Göggingen. Dort sollen rund 11.600 Quadratmeter neue Büroflächen gebaut werden.

Von Fridtjof Atterdal

In Göggingen entstehen bald weitere Büroflächen. Die Brixx Projektentwicklung aus München hat ein knapp 7300 Quadratmeter großes Grundstück an der Bergiusstraße/Pilsener Straße gekauft und will dort drei große Bürohäuser bauen. Das Unternehmen ist bereits an der Eichleitnerstraße aktiv, wo es unter dem Namen "Augsburg Offices – The Campus" zwei Hotels und einen großen Gewerbekomplex gebaut hat. Weltbild will hier seine Zentrale einrichten. Der "Campus" steht, wie berichtet, kurz vor der Fertigstellung und soll im Januar 2022 eröffnet werden. Die Hotels sind bereits in Betrieb. " Augsburg Offices – The Lofts" nennt Brixx das Projekt, mit dem nun das große Grundstück in Göggingen bebaut werden soll - mit architektonisch anspruchsvollen Gebäuden.

