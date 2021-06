Augsburg

Tierbestattungen: Liebe zum Haustier reicht oft über dessen Tod hinaus

Diana Buhl, die Gebietsleiterin Bayern des Tierbestattungsunternehmens Rosengarten, zeigt eine Urne in Form eines Hundes.

Plus Menschen, die ein geliebtes Haustier verlieren, wollen ihm oft einen Abschied in Würde gewähren. Viele entscheiden sich für eine Einäscherung und individuelle Andenken.

Von Silvia Kämpf

Die Liebe zu seinem Hund bringt Wolfgang in einem Satz auf den Punkt: "Cessy war mein Leben." Er verbrachte seine Freizeit mit ihr, er arbeitete mit ihr. Als Diensthund begleitete Cessy Wolfgang, einen Bundeswehrsoldaten, selbst zu einem Einsatz nach Afghanistan. Vor wenigen Wochen aber ist Cessy gestorben - und damit "ein wichtiger Teil von mir selbst", schreibt Wolfgang auf einer Online-Gedenkseite der Firma Rosengarten. Wie er haben viele Menschen dort ihre Trauer um ein geliebtes Tier in Worte gefasst. Doch die Firma bietet mehr als ein virtuelles Kondolenzbuch. Rosengarten hat sich auf die Einäscherung und Bestattung von Haustieren spezialisiert - mit allem, was dazugehört.

