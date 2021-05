Augsburg

vor 49 Min.

Tierfreunde liefern zu viele Vogelküken im Augsburger Tierheim ab

Plus Der Augsburger Tierschutzverein rät, Jungvögel nur in Ausnahmefällen in Sicherheit zu bringen. Oft sind sie nicht so hilflos, wie es aussieht.

Von Eva Maria Knab

Zwei flauschige junge Waldkäuze, die scheinbar alleine auf der Mauer am Augsburger Zoo saßen, sind kürzlich im Augsburger Tierheim „gelandet“. Nach Angaben des Tierschutzvereins hätte dies nicht sein müssen. Gerade im Frühjahr werden viele wilde Vogelküken aus falsch verstandener Tierliebe mitgenommen, um sie in Sicherheit zu bringen. Dabei wäre es besser, sie an Ort und Stelle sitzen zu lassen, so die Experten. Allerdings gilt das nicht in allen Fällen.

Themen folgen