Tierschutz: Augsburger Zoohandlung und Veterinäramt prozessieren

Plus Zu dem Gerichtstermin kam es nicht wegen Verfehlungen der Zoohandlung, sondern weil die Augsburger Behörde etwa fordert, dass Angestellte täglich nach den Tieren sehen.

Muss sich eine Zoo-Fachhandlung täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, persönlich um ihre Tiere kümmern - wie es die Amtstierärztin fordert - oder reicht für bestimmte Zeiträume moderne Technik mit automatischer Überwachung - so wie es sich der Händler wünscht? Zur Klärung dieser und ähnlicher Streitpunkte trafen sich jetzt Vertreter einer Zoo-Fachhandlung und des Veterinäramts der Stadt Augsburg vor dem Verwaltungsgericht. Betont wurde, dass der Gerichtstermin nicht zustande gekommen sei, weil es Verfehlungen gegeben habe.