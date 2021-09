Tödliche Unfälle auf B17: Polizei reagiert mit starker Kontrolle des Lastverkehrs

Plus Die Polizei hat auf der B17 Lastwagen und ihre Fahrer kontrolliert. Dabei entdeckten sie einige Verstöße. Grund für die Aktion waren zwei tödliche Unfälle.

Man braucht schon Röntgenaugen, um dem Lkw mit Regensburger Kennzeichen anzusehen, dass mit seiner Ladung etwas nicht stimmt. Als der Laster, begleitet von einem Streifenwagen, auf den Rastplatz bei Hurlach einbiegt, ist die Abdeckung geschlossen, alles sieht auf den ersten Blick ordentlich aus. Der osteuropäische Fahrer ist kooperativ und zeigt den Beamten sofort seine Ladung. Als er die Plane zurückschlägt, wird klar, dass die Beamten den richtigen Riecher hatten. Pappkartons stehen ungesichert auf Paletten im Laderaum. Im Fall einer Vollbremsung ist das mehr als riskant, es ist gefährlich.