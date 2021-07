Augsburg

14:00 Uhr

Tragischer Berg-Unfall: Koch der Augsburger Hütte stürzt in den Tod

Plus Der Koch der Augsburger Hütte in den Lechtaler Alpen ist bei einem tragischen Sturz ums Leben gekommen. Der 34-Jährige war erst seit Kurzem dort oben.

Von Ina Marks

Die Erschütterung ist Klaus Szech deutlich anzuhören. Der Hüttenwart der Augsburger Sektion des Deutschen Alpenvereins hatte zunächst per SMS die traurige Nachricht erfahren: Der Koch der Augsburger Hütte in den Lechtaler Alpen in Tirol ist am Sonntag bei einem Unfall ums Leben gekommen. Vor den Augen seiner jungen Kollegin ist der 34 Jahre alte Mann ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt.

