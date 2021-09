Augsburg

vor 32 Min.

Trams fahren ab Freitag an der Brandruine in Augsburg vorbei

Ein Baugerüst steht jetzt an der Brandruine in der Karolinenstraße. Ab Freitag fahren Straßenbahnen daran vorbei.

Plus In der Karolinenstraße steht jetzt ein Baugerüst. Die Autokräne sind weg. Für die Stadtwerke bedeutet dies, dass die Straßenbahnlinien 1, 2 und 4 wieder regulär verkehren.

Von Michael Hörmann

Für Fahrgäste, die in Augsburg auf die Straßenbahn setzen, ist es eine erfreuliche Nachricht: Ab Freitag kehren die Linien 1, 2 und 4 zum regulären Betrieb zurück. Ersatzbusse, die zuletzt auf der Linie 1 vom Königsplatz in Richtung Neuer Ostfriedhof in Lechhausen und zurück eingesetzt wurden, werden dann nicht mehr benötigt. Die Linie 2 fährt ab Freitag wieder entlang der Domkurve. Die Änderungen sind möglich geworden, weil die Karolinenstraße nun für den Tramverkehr wieder freigegeben ist. Die Straßenbahnen fahren an der Brandruine vorbei.

