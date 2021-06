Trauerakt und Gottesdienst für Alt-OB Hans Breuer

Nächste Woche gibt es zu Ehren des gestorbenen Augsburger Alt-OB und Ehrenbürgers Hans Breuer einen Trauerakt und einen Gottesdienst. Im Rathaus liegen Kondolenzlisten aus.

Der Augsburger Ehrenbürger und ehemalige Oberbürgermeister Hans Breuer ist am vergangenen Wochenende gestorben. Die Stadt Augsburg würdigt Breuer in der kommenden Woche mit einem Trauerakt im Goldenen Saal des Rathauses. Er findet am Freitag, 25. Juni, um 13 Uhr statt - wegen der Corona-Pandemie aber nur in kleinem Rahmen mit geladenen Gästen. Zuvor soll es aber am selben Tag um 9 Uhr auch einen Gottesdienst geben, der von Bischof Bertram Meier im Dom gefeiert wird. Ab Montag, 21. Juni, liegen für die Dauer von einer Woche Kondolenzlisten im Unteren Fletz des Rathauses aus, in die sich die Bürger eintragen und ihr Beileid ausdrücken können.

Eva Weber würdigt den ehemaligen Oberbürgermeister

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) würdigte Breuer als einen Mann des Ausgleichs, der viel Wert auf Zusammenarbeit gelegt habe: "Er hat es bestens verstanden, die politischen Kräfte in der Verantwortung für die Stadt zusammen zu führen und gilt damit zurecht als Oberbürgermeister der Herzen." Die Stadt denke in Dankbarkeit an sein Wirken zum Wohl der Augsburger. Man erinnere sich an ihn als "herausragende Persönlichkeit". Breuer war von 1972 bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Amt im Jahr 1990 Augsburger OB.

