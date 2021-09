Trinkwasser: Keine Entwarnung nach Brand in der Augsburger Innenstadt

Nach dem Brand in der Karolinenstraße besteht eine Trinkwasserwarnung für die nördliche Augsburger Innenstadt. Wann mit dem Ergebnis der Proben gerechnet wird.

Am Sonntagmorgen kann Ordnungsreferent Frank Pintsch noch keine Entwarnung in Sachen Trinkwasser geben. Weil einige Liter Löschschaum ins Trinkwasser gelangt sind, haben die Stadtwerke Augsburg am Samstagmorgen für den Bereich der nördlichen Innenstadt zwischen Rathausplatz und Thommstraße eine Trinkwasserwarnung ausgegeben. Auch wenn es sich nur um geringe Mengen handelt, kann das Wasser am Wasserhahn schäumen.

Am Samstag haben die Stadtwerke Augsburg in dem von der Trinkwasserverunreinigung betroffenen Bereich die Wasserleitungen umfassend gespült. Sie teilten mit, dass in den Haushalten und Unternehmen in dem betroffenen Gebiet alle Wasserhähne aufgedreht und somit auch die Leitungen in den Gebäuden etwa fünf Minuten gespült werden sollten, bis richtig kaltes Wasser aus der Leitung kommt. Damit werde ein mögliches gesundheitliches Risiko minimiert. Die Anwohner wurden per Durchsagen und Hauswurfsendungen informiert.

In der Augsburger Karolinenstraße hat es gebrannt. Ordnungsreferent Frank Pintsch zur Lage am Samstag. Video: Miriam Zissler

Franz Otillinger, Chef der Netzsparte der Stadtwerke, informierte auf der städtischen Pressekonferenz am Samstagnachmittag, dass etwa 300 Wohnhäuser davon betroffen sind. Otillinger: "Das sind etwa sechs bis sieben Prozent der Augsburger Bevölkerung." Kurzerhand habe man ein Augsburger Labor beauftragt, das gespülte Wasser nach chemischen Rückständen zu untersuchen. Mit dem Ergebnis rechnen Stadtwerke und Stadt am Sonntagnachmittag.

Trinkwasserwarnung in Augsburg nach Brand in Karolinenstraße

Eine endgültige Freigabe könne erst nach einer Prüfung von Wasserproben durch ein Labor gegeben werden. Das Wasser soll weiterhin nicht getrunken oder zur Zubereitung von Nahrung, insbesondere Babynahrung verwendet werden. Otillinger: "Nachdem es sich um keine bakterielle Verunreinigung handelt, bringt Abkochen nichts. Zum Duschen oder für die Toilettenspülung kann das Wasser verwendet werden."

Die Stadtwerke Augsburg warnen Bürger mit Zetteln an den Häusern vor dem Trinken von Leitungswasser. Foto: Miriam Zissler

Die Trinkwasserwarnung gilt für den Bereich der nördlichen Innenstadt vom Rathausplatz über die Frauentorstraße bis Pfärrle und Stephingerberg sowie zwischen Unterem und Mittlerem Graben bis Volkhartstraße und Auf dem Kreuz.

Wer bereits Wasser getrunken hat und Krankheitssymptome wie Übelkeit bemerkt, könne sich bei Fragen direkt an den Giftnotruf München, Telefon 089/19240, wenden. Bei schwerwiegenden akuten Beschwerden wendet man sich an den Notruf 112. Für technische Fragen oder die Frage, ob ein Haushalt betroffen ist, steht die swa Wasser GmbH zur Verfügung: 0821/6500-6655.