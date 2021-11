Trotz Corona können in diesem Jahr in Augsburg Nikoläuse gebucht werden

Wer möchte, kann 2021 wieder Nikoläuse bei der Agentur für Arbeit in Augsburg buchen. Was Familien, die einen Besuch wünschen, wissen müssen.

Die Aktion läuft seit mehr als 30 Jahren. Rund um den Nikolaustag schickt die Agentur für Arbeit in Augsburg Männer unterschiedlichen Alters auf die Reise. Besucht werden Familien, die den Mann im roten Umhang gebucht haben. Im vergangenen Jahr waren die Nikoläuse der Arbeitsagentur jedoch arbeitslos. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Aktion ersatzlos gestrichen. Die Nikolaus-Besuche, wie sie in Augsburg praktiziert werden, sind in dieser Form übrigens einmalig bei den bayerischen Arbeitsagenturen. Im Jahr 2021 wollen die Nikoläuse wieder durchstarten - trotz Corona.

Bei der Arbeitsagentur laufen jedenfalls die Vorbereitungen für den diesjährigen Einsatz, informiert Sprecherin Daniela Ruhrmann. Sieben Nikoläuse werden es sein. Es sind weniger als in vergangenen Jahren. Da waren auch schon mal 15 Nikoläuse unterwegs. "Wir spüren, dass die Nachfrage geringer ist", erläutert Daniela Ruhrmann den Grund für die reduzierte Zahl an Nikoläusen. Der frühere Leiter der Arbeitsagentur, Reinhold Demel, war nach seiner Pensionierung im Jahr 2017 auch selbst als Nikolaus im Einsatz. Es habe ihm große Freude bereitet, sagt er: "Die strahlenden Augen der Kinder, wenn der Nikolaus mit ihnen spricht, sind so etwas Schönes."

Corona ist auch ein Thema für die Nikoläuse in Augsburg

Corona ist natürlich auch für Nikoläuse ein Thema. Alle sieben Kandidaten sind geimpft. Es wird demnach nicht erwartet, dass ein Nikolaus bei einem Besuch seinen Impfausweis vorlegen muss. Bei den Familien, die einen Nikolaus buchen, gebe es keine Vorgaben, heißt es bei der Arbeitsagentur.

Zu buchen sind die Nikoläuse telefonisch. Die Nummer lautet: 0821/3151812. Die Buchung ist ab sofort möglich. Der 6. Dezember fällt in diesem Jahr auf einen Montag. "In der Regel sind unsere Nikoläuse rund um den 6. Dezember auf Tour", sagt Daniela Ruhrmann. Der Besuch ist jedoch nicht kostenlos. 30 Euro müssen Eltern bezahlen, wenn ein Kind im Haushalt lebt. Sind es mehrere Kinder, fallen pro Kind weitere fünf Euro an.

