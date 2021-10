Augsburg

18:14 Uhr

Trotz Impfungen: Stadt rechnet in Augsburg mit starker vierter Corona-Welle

In Augsburg wurden in den vergangenen Monaten Corona-Regeln gelockert. Eine allgemeine Maskenpflicht etwa gibt es nicht mehr. Nun wird jedoch die vierte Welle erwartet.

Plus Seit Wochen pendelt der Corona-Inzidenzwert in Augsburg um die 100. Doch das dürfte sich bald ändern, prophezeit das Gesundheitsamt.

Von Stefan Krog

Das Augsburger Gesundheitsamt geht auch angesichts der aktuell stabilen Inzidenzwerte von etwa 100 davon aus, dass eine vierte Welle mit starkem Anstieg in absehbarer Zeit bevorsteht. Wie berichtet hatte der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter Dr. Thomas Wibmer vor eineinhalb Wochen vor einem massiven Anstieg gewarnt. Es gebe, so Wibmer am Montag, nach wie vor kein anderes absehbares Szenario. "Es wird relativ plötzlich nach oben gehen, wobei ein genaues Datum nicht absehbar ist."

