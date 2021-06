Augsburg

11:09 Uhr

Trotz Kritik hält Augsburg an Radwegplänen für die Hermanstraße fest

In der Hermanstraße gibt es aktuell keinen Radweg. In den kommenden Wochen werden versuchsweise Radspuren abmarkiert. Dafür fallen so gut wie alle Parkplätze weg.

Plus Für den Versuch mit Fahrradstreifen in der Hermanstraße fallen so gut wie alle Parkplätze weg, auch für den Friedhof. Ursprünglich sollte es Alternativen geben, doch die werden nicht fertig.

Von Stefan Krog

Bis Ende Juli sollen auf der Hermanstraße versuchsweise Fahrradstreifen abmarkiert sein und so gut wie alle Stellplätze wegfallen. Die Stadt hält an dem Vorhaben fest, auch wenn die in Aussicht gestellten Ersatzstellplätze an der Ladehofstraße vorläufig nicht kommen. Wie berichtet hatte die Fraktion Bürgerliche Mitte den Antrag gestellt, das Radwegprojekt zurückzustellen. Hintergrund ist, dass der Hermanfriedhof für ältere Menschen, die zur Grabpflege Pflanzen und Erde mitbringen, schlechter erreichbar sein wird. Das Vorgehen sei "kaltblütig und kaltherzig", so Bürgerlichen-Stadträtin Beate Schabert Zeidler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen