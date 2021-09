Trotz der Corona-Krise boomt die Baubranche in Augsburg

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft hart getroffen. Die Baubranche in Augsburg allerdings trotzte den Umständen und stellte sogar Personal ein.

Gegen den Trend ist es im Pandemie-Jahr 2020 mit dem Bau in Augsburg bergauf gegangen: Die Zahl der Baubeschäftigten lag am Jahresende bei 5109. Damit gab es im ersten Corona-Krisen-Jahr in Augsburg 245 Bauarbeiter mehr als 2019 – ein Plus von fünf Prozent.

Das ist das Ergebnis einer Analyse der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zur Beschäftigung in der Corona-Zeit. "Der Bau hat der Krise die Stirn geboten wie kaum eine andere Branche. Vom Wohnungs- bis zum Straßenbau hat der Bau eine gute Job-Perspektive geboten", sagt Michael Jäger, Bezirksvorsitzende der IG BAU Schwaben. Er bewertet die Bauwirtschaft als "Motor in der Krise".

Bauboom: Wohnungen warten auf ihre Fertigstellung

Die Situation in Augsburg sei damit typisch für die bundesweite Beschäftigung. Und der Trend werde anhalten, denn der Bau brauche auch in Zukunft Personal. "Vor allem Fachkräfte", so IG BAU-Bundesvorsitzender Robert Feiger. Allein beim Wohnungsbau schiebe die Branche einen enormen Berg von genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen vor sich her. Über 780.000 Wohnungen – so groß sei der aktuelle Bauüberhang bundesweit. Allein in Bayern stünden rund 176.900 Wohnungen auf der 'Bau-Warteliste'", so Feiger. (nist)