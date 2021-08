Augsburg

06:00 Uhr

Trotz hoher Mieten: Wohnungen in der Altstadt sind besonders gefragt

In der Augsburger Altstadt werden relativ wenige neue Wohnungen gebaut. Am Jakobsplatz nahe der Fuggerei ist ein Neubau für Mietwohnungen geplant.

Plus Am Jakobsplatz soll ein neues Wohngebäude im Umfeld der Fuggerei entstehen. Es ist kein sehr großes und auch kein einfaches Bauvorhaben - doch es lohnt sich trotzdem.

Von Eva Maria Knab

Noch klafft eine Baugrube in der Augsburger Altstadt am Jakobsplatz. An dieser Stelle, schräg gegenüber der Fuggerei, ist ein neues Mietshaus geplant. Es lässt schon einige Zeit auf sich warten, soll nun aber realisiert werden. Bauen im denkmalgeschützten Stadtkern gilt als anspruchsvoll. Viele Vorgaben sind zu beachten. Andererseits sind solche Objekte sehr begehrt. Die Nachfrage von Mietern in diesem Marktsegment sei in Augsburg deutlich größer als das Angebot, sagen Fachleute.

