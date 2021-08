Augsburg

06:30 Uhr

Trotz neuer Angebote fehlen in Augsburg wohl Hunderte Kita-Plätze

In einen Teil dieses Gebäudes in der Grenzstraße in Kriegshaber zieht eine Kindertagesstätte ein. Sie soll im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen.

Plus Viele Familien in Augsburg suchen noch einen Kita-Platz für ihre Kinder. Einige Neubauten sind bald bezugsfertig, andere sind in Bau oder geplant.

Von Andrea Baumann

Die Plakate für die Bundestagswahl haben Konkurrenz bekommen. Auf den Haupt- und Einfallstraßen fallen Aufsteller auf, auf denen die Stadt für neues pädagogisches Kita-Personal wirbt. "Kommen Sie zu uns", ist dort zu lesen. Diese vier Wörter stehen für ein Problem, mit dem viele Träger zu kämpfen haben: Nicht nur der Mangel an Kita-Plätzen stellt derzeit in zahlreichen Augsburger Familien die Lebensplanung auf den Kopf. Personalknappheit führt dazu, dass auch in den bestehenden Einrichtungen nicht alle vorhandenen Plätze belegt werden können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen