Trotz weniger Corona-Patienten sind Pflegekräfte an der Uniklinik am Limit

Plus Auch ohne Corona-Patientenboom ist die Uniklinik Augsburg fast voll belegt. Die Pflegekräfte fühlen sich erschöpft. Wird es mit einer Rückkehr zum Normalbetrieb wieder besser?

Achim Craney sieht müde aus. Der Fachpfleger für Anästhesie und Intensiv kommt gerade aus der Arbeit in der Uniklinik Augsburg. Er sagt: "Viele Kollegen fühlen sich ausgelaugt." Seit über einem Jahr seien die Pflegekräfte im Corona-Stress. Nach wie vor sei keine Erholung in Sicht.