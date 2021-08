Augsburg

18:12 Uhr

Über drei Jahre in Haft: Wie Ehefrau und Anwalt für den Blumenmaler kämpfen

Plus Mit der Augsburgblume wurde er bekannt, doch Berni McQueen sitzt wegen Graffiti in Haft. Selbst dort bemalte er Wände. Seine Frau und sein Anwalt sehen nur eine Lösung.

Von Ina Marks

Jeden Tag findet Lisa McQueen persönliche Post in ihrem Briefkasten, von Hand geschrieben. Seit knapp über einem Jahr erhält sie täglich Briefe von ihrem Mann. So lange schon befindet sich Berni McQueen im Gefängnis. In der JVA Gablingen sitzt der 33-Jährige seine Strafe ab. Seine Graffiti mit der schwarzen, schlanken Augsburgblume hatten ihm zwar Bekanntheit verschafft, aber sie und andere Motive wurden ihm zum Verhängnis. Weil der "Blumenmaler" immer wieder illegal Graffiti an Hauswänden, Schaltkästen und Brücken anbrachte und wiederholt gegen Bewährungsauflagen verstieß, verbüßt er eine Gesamthaftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Seine Frau Lisa McQueen, Betreiberin des Café Kätchens und Stadträtin (Die Partei), kämpft für die Zukunft ihres Mannes - und hat sich dafür bekannte Unterstützung geholt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen