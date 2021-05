Augsburg

19:00 Uhr

Überfall auf 14-Jährige: Durch ihre Schreie kamen Menschen zur Hilfe

Plus Ein 14-jähriges Mädchen ist am Abend in der Augsburger Jakobervorstadt auf dem Heimweg, als es von einem Mann attackiert wird. Die Polizei schnappt den mutmaßlichen Sextäter wenig später.

Von Ina Marks

Die Obere Jakobermauer ist ein beschaulicher Ort in Augsburgs Jakobervorstadt. In der Grünanlage führen Hundebesitzer gerne ihre Vierbeiner Gassi, Kinder nutzen den Spielplatz am Jakoberwall, der Stadtgraben fließt entlang, es gibt hübsche alte Häuser, Kopfsteinpflaster und die Elias-Holl-Grundschule. Genau in dieser Gegend hat ein 14-jähriges Mädchen Schreckliches erlebt. Die Schülerin war gegen 21.30 Uhr gerade auf dem Heimweg, als sie von einem unbekannten Mann verfolgt wurde.

