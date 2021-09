Überraschende Begegnung nach Fehlalarm im Rathaus

Nach einem Fehlalarm im Rathaus hörten die Einsatzkräfte ein lautes Klopfen an der Tür.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Polizei rückten am Mittwoch gegen 0 Uhr zu einem Feueralarm am Augsburger Rathaus aus. Nachdem die Kräfte der Feuerwehr den betroffenen Rauchwarnmelder ausfindig und den Alarm als Fehlmeldung ausmachen konnten, versperrten sie das Rathaus wieder. Dabei erlebten sie eine Überraschung, als es unvermittelt aus dem Inneren an der Tür klopfte. Sie befreiten daraufhin einen 39-jährigen Mann und verständigten die Polizei. Zwischenzeitlich entfernte sich der Mann kurzzeitig, kehrte jedoch zurück. Gegenüber den Einsatzkräften gab er an, dass er der Feuerwehr ins Rathaus folgte, um zu helfen. Ob dies der Wahrheit entsprach, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Ein politisch motiviertes Handeln kann nach aktuellem Kenntnisstand jedoch ausgeschlossen werden. (ziss)