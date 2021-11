Umfrage unter Passanten: Warum die Augsburger "ihren" Stadtmarkt lieben

Plus Gemüse, Obst, Blumen, gutes Essen: Die Augsburger haben viele Gründe, den Stadtmarkt in der Innenstadt zu besuchen. Für manche ist er im hektischen Alltag gar eine Oase.

Der Stadtmarkt ist seit jeher fest verwurzelt im Stadtleben Augsburgs. Nicht nur zur Mittagszeit ist er für viele die Anlaufstelle schlechthin. Man trifft sich zum Essen, zum gemeinsamen Bummeln oder auf einen Kaffee. Doch was treibt die Leute eigentlich an, die mehrmals die Woche hierherkommen, die beinahe jede Mittagspause hier verbringen und die den Obstverkäufer beim Namen kennen?