Augsburg

vor 49 Min.

Umstrittener Radweg in Hermanstraße: Dieses Zwischenfazit zieht die Stadt

Die Stadt zieht für die neuen Fahrradstreifen in der Hermanstraße insgesamt ein positives Fazit.

Plus An dem Radweg-Versuch in der Hermanstraße scheiden sich die Geister. Wie vonseiten der Stadt Augsburg die veränderte Verkehrssituation bislang bewertet wird.

Von Ina Marks

Radweg statt Parkplätze – die Situation in der Hermanstraße in der Augsburger Innenstadt sorgt für Diskussionen. Es sind vor allem die älteren Bürgerinnen und Bürger, die bei einem Friedhofsbesuch über vermehrte Probleme klagen, seitdem die Parkplätze dem Radweg gewichen sind. Wie berichtet, üben sie Kritik. Manche Grabauflösungen werden laut Friedhofsverwaltung mit der schlechteren Parksituation begründet. Bei der Stadt zeigt man Verständnis für die Verärgerung. Aber man zieht auch ein klares Zwischenfazit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

