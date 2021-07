Augsburg

vor 32 Min.

Umweltfilm der Pankratius-Schule macht sich stark für Klimaschutz

Plus Die 7. Klasse der Lechhauser Förderschule widmet sich dem Thema Klima und Umweltschutz. Nicht nur Kinder können von dem Film etwas lernen.

Von Gerlinde Knoller

Sie sind selbst die Experten, die Schüler und Schülerinnen der siebten Klasse der Pankratius-Förderschule in Lechhausen. Sie haben in den vergangenen Monaten eine knapp 20-minütige Wissenssendung erarbeitet, in der sie ihren Mitschülern auf pfiffige Weise zeigen, was jeder von ihnen für die Umwelt tun kann. Die jungen Leute erklären nicht nur, sondern arbeiten auch mit Schaubildern an der Tafel. Drei Erdkugeln kleben sie zu Beginn des Films an die Wand, zu einer Erdkugel mit Fieberthermometer hinzu. Die drei weiteren Erdkugeln nehmen sie gleich wieder ab, und ein Schülermoderator erklärt souverän: "Wir haben nur die eine Erde, mit der müssen wir klarkommen. Wie das geht, dazu geben wir Tipps." Begleitet dabei hat sie die Lehrerin Lena Kießling. In diesen Film integriert ist ein Song, ein Rap, den der stellvertretende Schulleiter Thomas Schäfer mit sechs Schülern und Schülerinnen aufgenommen hat. Der Refrain "Sei wie ein Held, zeig, was Dir ganz und gar nicht gefällt", ist sein Titel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen