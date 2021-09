Unbekannte Person beschädigt Büro der Linkspartei in Augsburg

Die Linkspartei in Augsburg hat Anzeige bei der Polizei gestellt, weil ihr Büro beschädigt wurde. Die politisch motivierte Tat wird in der Kriminalstatistik erwähnt.

Unbekannte haben das Büro der Linkspartei in Augsburg beschädigt. Durch die Scheibe des Fensters zieht sich jetzt ein Sprung. Die Linkspartei hat Anzeige bei der Polizei gestellt. Dies bestätigt ein Polizeisprecher. Man gehe von einem Schaden in Höhe von 500 Euro aus, heißt es bei der Polizei. Das Partei- und Abgeordnetenbüro liegt am Mauerberg. Patrick Manfred Mayer von der Linkspartei sagt: "Der Angriff reiht sich in eine Serie von Attacken auf unser Büro am Mauerberg ein."

Angriff auf Büro der Linkspartei in Augsburg landet in der Kriminalstatistik

Die wohl politisch motivierte Tat wird nun in der Kriminalstatistik aufgenommen. Inwieweit der Bundestagswahlkampf die Zahl der Taten erhöht hat, steht nicht fest. Die Daten werden erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, heißt es bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall in alle Richtungen und bittet um Hinweise unter 0821/323-2110. (möh)

Lesen Sie dazu auch