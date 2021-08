Unbekannte Person beschädigt in Augsburg geparktes Auto

Eine unbekannte Person hat in Lechhausen ein geparktes Auto beschädigt. Auch ein Reifen am Fahrzeug war platt.

Sachbeschädigung in Lechhausen: In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Robert-Bosch-Straße einen geparkten Pkw der Marke Audi.

Wie die Polizei informiert, wurde der Pkw an mehreren Stellen zerkratzt und eine Rückleuchte beschädigt. Zudem konnte am Fahrzeug ein platter Reifen festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Hinweise an die PI Augsburg-Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (möh)