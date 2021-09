Unbekannte Person randaliert in einem Studentenwohnheim

Eine Glastür in dem Gebäude in der Firnhaberau ging zu Bruch. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Sachbeschädigung in der Firnhaberau: Am Samstag gegen 1.40 Uhr meldete sich eine Bewohnerin des Studentenwohnheims in der Schillstraße beim Polizeinotruf.

Wie die Polizei informiert, randalierte eine unbekannte Person in der Unterkunft. Sie schlug scheinbar aus reiner Aggression erst eine Glastür ein und hebelte im Anschluss mit roher Gewalt eine Balkontür aus. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der bislang unbekannte Randalierer bereits entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Hinweise zum Vorfall nimmt die PI Augsburg Ost entgegen: 0821/323-2310. (möh)

Lesen Sie dazu auch