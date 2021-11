Augsburg

vor 16 Min.

Unbekannte beleidigen Bar-Mitarbeiterin und verletzen zwei Männer

Zuerst beleidigten zwei Männer eine Frau in einer Bar in Oberhausen und griffen dann zwei Männer an. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einer Bar in der Donauwörther Straße (Höhe 20er Hausnummern) kam es am späten Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, zu einem Streit zwischen einer Angestellten und zwei unbekannten Tätern. Die Unbekannten beleidigten die Frau und warfen eine Bierflasche zu Boden. Anschließend verließen sie das Lokal und griffen laut Polizeibericht unvermittelt einen 46-Jährigen an, der sich vor der Bar aufhielt. Im Zuge der tätlichen Auseinandersetzung erlitt der Mann eine aufgeplatzte Lippe und eine Wunde am Hinterkopf. Auch ein 35-Jähriger, welcher zu Hilfe eilte, wurde von den zwei Unbekannten angegriffen. Er zog sich ein Bluterguss im Gesicht zu. Letztlich flüchteten die Täter in nördliche Richtung. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Polizei sucht nach Angriff in Oberhausen Zeugen Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Der eine Mann war etwa 35 Jahre alt, 165cm groß, hat eine kräftige Statur und ist von südländischem Erscheinungsbild. Er trug einen Drei-Tage-Bart, kurzes Haupthaar und war mit einem schwarz-weiß karierten Hemd bekleidet. Zusätzlich trug er einen unbekannten Gegenstand in der Hand, mit welchem er einem der Opfer drohte. Der andere Mann ist etwa 20 Jahre alt, 180cm groß und offensichtlich afrikanischer Herkunft. Zudem trug er eine Dreadlock-Frisur und war mit einer weiß-roten Jacke bekleidet. Die PI Augsburg 5 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (ziss)

Themen folgen