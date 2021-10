Unbekannte beschädigen drei geparkte Autos in Augsburg

Die Taten ereigneten sich in Pfersee und Lechhausen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag wurde in Pfersee ein geparkter, gelber Pkw Ford in der Novalisstraße beschädigt, indem die Heckscheibe mittig mit einem unbekannten Gegenstand durchschlagen wurde. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 500 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 19.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Lechhausen zwei geparkte Fahrzeuge in der Straße Am Grünland (Höhe 40er Hausnummern). Bei einem blauen Pkw Fiat sowie einem grauen Pkw Opel wurde jeweils der Lack rundum zerkratzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (möh)

