Unbekannte bestehlen in der Nacht einen Pizzaboten in Augsburg

Ein Täter lenkte den Lieferanten ab. Eine sofort eingeleitete Großfahndung in Kriegshaber bleibt erfolglos.

Am frühen Montagmorgen gegen 1.15 Uhr wollte ein Pizzalieferant seine Ware in der Schärtlstraße ausliefern, als er dort unvermittelt von zwei Unbekannten auf der Straße angesprochen wurde. Unter einem Vorwand gelang es einem der beiden Unbekannten, den Geldbeutel des Lieferanten zu entwenden.

Anschließend flüchteten die Täter in unterschiedliche Richtungen, wobei ein Täter über die Lorenz-Stötter-Straße in Richtung Kobelweg entkam. Der zweite Täter flüchtete laut Polizei über die Reutlinger Straße in östliche Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Funkstreifen blieb ohne Erfolg. Es entstand Beuteschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: Ein Täter war circa 20 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftig gebaut und dunkelhäutig, sprach hochdeutsch, hatte kurze Haare und war mit einer schwarzen Hose mit Seitentaschen, einer dunklen Winterjacke sowie einer Schildmütze bekleidet. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er war mit einer kurzen Jacke, blauen Jeans sowie ebenfalls mit einer Schildmütze bekleidet. Zeugen werden gesucht. (möh)