Unbekannte dringen in zwei Gaststätten ein

In der Nacht auf Samstag wurde durch unbekannte Täter in zwei Gaststätten in Göggingen und Pfersee eingebrochen. Beute machten sie nicht.

Bei einer Gaststätte am Klausenberg wurde laut Polizei ein von der Straße abgewandtes Fenster aufgehebelt, wodurch der Täter ins Gebäude gelangte. Im Restaurant wurden verschiedene Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob es zu einem Diebstahlschaden kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

In der Stadtberger Straße (auf Höhe des Westfriedhofs) wurde die Eingangstür eines Restaurants aufgehebelt. Auch hier durchwühlte der Täter die Räumlichkeiten, ohne jedoch eine Beute zu machen. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (möh)