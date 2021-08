Unbekannte schlagen Seitenscheibe von zwei Autos ein

In Haunstetten war das Gelände eines Gebrauchtwarenhändlers der Tatort. Der zweite Fall spielt in Pfersee.

Zwei Sachbeschädigungen meldet die Augsburger Polizei: In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, wurde auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Leonhard-Rucker-Straße in Haunstetten die Seitenscheibe eines zum Verkauf stehenden Pkw eingeschlagen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Hinweise an die PI Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

Am Mittwoch gegen 3.35 Uhr stellte eine Zeugin in der Uhlandstraße in Pfersee eine eingeschlagene Seitenscheibe an einem geparkten Pkw fest. Weiter beobachtete sie, wie zwei jugendliche Personen in nördliche Richtung davonliefen. Bei einer sofortigen Fahndung wurde niemand mehr angetroffen. Am Pkw entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die PI Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (möh)

