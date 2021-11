Unbekannter belästigt in Augsburg Passantin und hebt sie hoch

Eine 33-Jährige kann sich in Augsburg durch Tritte von einem Mann befreien. Offenbar verfolgte der Verdächtige zuvor eine Frau mit Kinderwagen.

Ein unbekannter Mann hat am Freitag gegen 15.15 Uhr eine 33-jährige Passantin in der Jakobervorstadt belästigt. Die Frau sei im Lochgäßchen unterwegs gewesen, als sie bemerkte, dass eine Frau mit Kinderwagen vor dem Mann davonlief, so die Polizei. Als sich der Unbekannte auf Höhe der 33-Jährigen befand, sprach er sie an und belästigte sie sexuell, so die Ermittlungen. Laut Polizei berührte er die Frau unangemessen, zog sie an sich heran und hob sie hoch. Die 33-Jährige trat nach dem Mann und befreite sich.

Frauen in Augsburg belästigt: Polizei bittet um Hinweise

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkelblonde Kurzhaarfrisur, dünn, aber erstaunlich stark. Er trug eine gelbe Jogginghose, eine gelbe Trainingsjacke mit weißen Streifen und weiße Turnschuhe. Die Polizei bittet Zeugen, unter anderem die Frau mit Kinderwagen, die vor dem Unbekannten flüchtete, sich unter Telefon 0821/323-2110 zu melden. (skro)