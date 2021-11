Unbekannter scheitert beim Diebstahl eines Motorrollers

Ein Roller wurde der Polizei gemeldet, weil Kraftstoff aus ihm lief. Bei der Ermittlung stellten die Polizeibeamten noch etwas anderes fest.

Der Polizei wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 4 Uhr, ein am Boden liegender schwarzer Motorroller der Marke Nova Motors in der Josef-Priller-Straße (Höhe 20er-Hausnummern) mitgeteilt, aus welchem Kraftstoff auslief. Der Treibstoff konnte durch die hinzugezogene Berufsfeuerwehr abgebunden werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter offenbar zuvor versucht hatte, das Fahrzeug zu entwenden. Hierbei war er jedoch gescheitert. Am Motorroller entstand durch den Diebstahlsversuch Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die PI Augsburg Süd bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-2710. (ziss)