Unbekannter stiehlt Motorroller am Straßenrand

Der Dieb griff bei einem chinesischen Modell zu, das in Lechhausen an der Straße Birkenau abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Motorrollers im Augsburger Stadtteil Lechhausen nach Hinweisen. Ein bislang unbekannter Dieb stahl zwischen Sonntagabend und Montagmorgen einen blau- und silberfarbenen Motorroller der Marke Jinan Quingqi, der in der Straße Birkenau am Straßenrand geparkt war. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden. (eva)