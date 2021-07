Unfall auf der A8 bei Augsburg: Retter kommen nur mühsam voran

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 bei Augsburg erleidet eine Motorradfahrerin schwerste Verletzungen. Die Retter kamen nur mühsam voran.

Die Polizei meldet einen schweren Unfall auf der Autobahn A8 bei Augsburg. Zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Augsburg-Ost hat sich am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr ein Unfall ereignet, beteiligt waren ersten Angaben zufolge ein Auto und ein Motorrad. Eine 54–Jährige Frau aus dem Raum Dachau wechselte rund 500 Meter nach der Anschlussstelle Friedberg auf den linken Fahrstreifen. Hierbei soll sie – ersten Erkenntnissen zufolge - offenbar einen von hinten auf gleicher Spur herannahenden BMW übersehen haben, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Durch den Aufprall wurde die Motorradfahrerin auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle, die Motorradfahrerin wurde anschließend mit dem Rettungswagen in die Uniklinik transportiert. Die vier Insassen des Autos, ein Elternpaar mit zwei Kindern, wurden offenbar nur leicht oder gar nicht verletzt und wurden vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser gefahren.

Nach Unfall: Größerer Stau auf der Autobahn bei Augsburg

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Stuttgart teilweise ganz gesperrt. Später wurde dann zunächst ein Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben, bevor kurz nach 15.30 Uhr wieder alle Fahrspuren befahrbar waren. Während der Sperrung kam es zu einem größeren Rückstau, im dessen Verlauf sich noch ein kleinerer Folgeunfall ereignete. Die Rettungskräfte hatten laut Polizei größte Mühe, an die Unfallstelle zu kommen, um die Verletzten zu versorgen. Laut Polizeisprecher wurde die Rettungsgasse "so gut wie gar nicht gebildet". (jöh)