Unfall in Augsburg-Haunstetten: Auto landet in einem Bach

Zu einem ungewöhnlichen Unfall in Augsburg-Haunstetten wurde die Feuerwehr am Freitagmittag gerufen. Ein Auto hatte sich nicht nur überschlagen – es landete im Brunnenbach.

Es war am Freitag gegen 13.15 Uhr, als die Berufsfeuerwehr Augsburg in den Kleingartenweg in den Augsburger Stadtteil Haunstetten, unweit dem Standort der Freiwilligen Feuerwehr, gerufen wurde. Bei einem Verkehrsunfall war ein Auto von der Straße abgekommen.

Auto landet nach Unfall in Haunstetten im Brunnenbach

Es hatte sich überschlagen und war auf dem Dach im Brunnenbach liegen geblieben. Im Auto befand sich eine Person, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus gebracht wurde.

In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Haunstetten wurde das Fahrzeug aus dem Brunnenbach gezogen und aufgestellt. (ina)